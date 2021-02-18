Лукашенко и Путин встретятся после 21 февраля

Лукашенко полетит на очередную встречу с Путиным. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что встреча Лукашенко и Путина состоится на следующей рабочей неделе, приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого» сообщил 18 февраля.

Таким образом, встреча состоится после 21 февраля, на рабочей неделе с 22 по 26 февраля или на выходных 27 - 28 февраля. Как ранее и говорил глава белорусской дипломатии Владимир Макей - в конце февраля 2021-го года.

Чуть ранее, уточняя, что точная дата переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина пока не известна, «Пул Первого» написал: «Сочи все ближе!».

Также сообщается, что некоторые детали предстоящей встречи с президентом России Александр Лукашенко во Дворце Независимости обсуждает уже в четверг, 18 февраля, на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

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