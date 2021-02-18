«Проталкивал опилки, сняв кожух». В Березино на деревообрабатывающем предприятии погиб станочник

В Березино мужчина погиб на рабочем месте, проводится проверка. Фото: Следственный комитет.

Трагедия случилась 17 февраля в Березино на одном из деревообрабатывающих предприятий. Рабочий-станочник получил смертельную травму.

Подробности сообщает Следственный комитет. Мужчина во время работы на оборудовании снял с движущейся части транспортера защитных кожух и начал проталкивать опилки. Во время этого рабочий получил травму ноги и скончался на месте.

Погибшему было 47 лет. Березинский райотдел Следственного комитета по факту гибели на производстве проводит проверку. Изъята техническая документация на станок, журналы инструктажей по технике безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза.