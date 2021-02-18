Евросоюз пообещал белорусам безвиз после ухода Лукашенко

В качестве помощи после возможной смены власти Евросоюз предлагает белорусам безвиз, упрощение торговли и доступ к финансовым ресурсам ЕС. Фото: Оксана БРОВАЧ

После ухода Лукашенко Евросоюз обещает Беларуси безвизовый режим по принципу Украины, Молдовы и Грузии, сказал в интервью «Немецкой волне» (DW) президент Литвы Гитанас Науседа.

Так, по словам Науседы, безвизовый туристический режим включен в проект программы помощи Беларуси со стороны ЕС на период смены власти в республике, подготовленной Еврокомиссией.

Литовский президент подчеркнул в интервью о необходимости диалога Евросоюза с гражданским обществом Беларуси. Заметил, что необходимо попытаться создать для белорусов «некую перспективу и обеспечить план», на время после ухода из власти Лукашенко.

- Уже есть проект программы, который подготовила Еврокомиссия. Речь идет об облегчении торговли Беларуси с Евросоюзом, доступе к финансовым ресурсам ЕС, безвизовом туристическом режиме и, конечно, поддержке гражданского общества, - перечислил Науседа.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, литовский лидер заметил, что безвиз для белорусов будет похож на безвизовые режимы в случаях с Грузией, Украиной и Молдовой.

И, продолжая, подчеркнул, что существующий проект планируется обсудить на уровне ЕС, для возможности «начать действовать». И заметил, что первостепенной задачей является все же возвращение в Беларуси гражданских прав.

- Право на свободные и справедливые выборы в Беларуси, где народ имеет право избирать лидера и расставлять свои приоритеты, - заявил президент Литвы.

Еще Науседа прокомментировал Всебелорусское народное собрание, которое недавно прошло в Минске, назвал его попыткой белорусских властей усилить свои позиции.

- Мы видели это Всебелорусское народное собрание. Оно было организовано, вероятно, для того, чтобы создать впечатление цивилизованного диалога между народом и режимом. Но я не думаю, что это эффективно, - заметил он.

Также президент Литвы предположил, что референдум по изменению Конституции Беларуси, который Лукашенко анонсировал на ВНС, по его мнению, является «попыткой выиграть время и организовать управляемую передачу власти».

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