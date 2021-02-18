Минские власти рассказали, когда с улиц города полностью уберут снег

В Минске снег уберут к воскресенью. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Минск через несколько дней предполагает завершить борьбу со снегом. Полная победа над сугробами на территории города запланирована на воскресенье, 21 февраля. Об этом пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича.

Александр Дорохович озвучил эту дату во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания Минска и призвал коммунальников активнее работать с жителями: приглашать их принимать участие в уборке дворов, обеспечивать инвентарем и предупреждать, когда и где будет работать спецтехника.

На субботу в Минске запланированы совместные акции по уборке снега во дворах с жителями, учащимися, общественными организациями, сообщает Минск-Новости.

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