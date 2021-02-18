Его не видит ПЦР: в Финляндии нашли новый штамм коронавируса

В Финляндии нашли штамм ковида, который не обнаруживают ПЦР-тесты. Фото: ЗВОНАРЕВ Валерий.

Ученые сообщили о появлении еще одного штамма коронавируса. На этот раз «новинка» пришла из Финляндии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз финской лаборатории Vita. Опасность не только в том, что новый штамм отличается от всех ранее обнаруженных, но и в том, что на него реагируют не все ПЦР-тесты.

-Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов, - говорится в сообщении.

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