Видеофакт. Лукашенко сказал, что не будет просить у Путина $3 млрд и встретится с Медведевым

Лукашенко рассказал, что Беларусь подписала с Россией документ об энергоносителях и общих рынках на чувствительных условиях, но не стала спорить. Фото: стоп-кадр | видео "Пул Первого".

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что 18 февраля стала известна точнее дата встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Это должно произойти на следующей неделе, с 22 по 28 февраля 2021-го года.

В четверг же, 18 февраля, Александр Лукашенко встретился с Григорием Рапотой, государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси. В телеграм-канале «Пул Первого» опубликовали видео разговора, в котором Александр Лукашенко сам рассказал о повестке будущей встрече с Путиным.

Так Лукашенко пояснил, что договоренность о встрече с Путиным была давно, причем примерно на эти же даты - «в начале 20-ых чисел февраля». Однако Лукашенко заметил, что появившаяся в СМИ информация о том, что во время переговоров будет разговор о новом российском кредите для Беларуси, неверна.

- Сразу хочу сказать. Как всегда в России бывает: некоторые подхватят повестку и вот: «Лукашенко поедет там аж 3 миллиарда долларов просить!». Я не еду туда что-то просить, Григорий Алексеевич. Ничего, - почеркнул он, обращаясь к Рапоте.

Далее Лукашенко заметил, что госсекретарь Союзного государства знает о подписанном документе между Беларусью и Россией об энергоносителях. И рассказал об условиях в соглашении.

- Вы видели, мы подписывали по энергоносителям, что для нас чувствительно, и общим рынкам документы. Вообще, ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что на этом уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты (он показал рукой на уровне груди - Ред.) значит он такой и будет. Ну что там ходить и просить?! - задал Александр Лукашенко риторический вопрос.

И резюмируя, Лукашенко заметил, что по его мнению, «либералы в России» отстали от чувствительных вопросов Беларуси и России. Далее он назвал эти темы: обеспечение обороны и безопасности.

- Мы ничего не собираемся просить, - вновь подчеркнул он и, продолжая, проанонсировал еще одну встречу на высшем уровне. - Думаю, с Медведевым повстречаемся и обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют.

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