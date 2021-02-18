До -28°С и оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 19 февраля

Синоптики предупредили о сильных морозах 18 февраля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сильные морозы ожидаются предстоящей ночью 19 февраля в Беларуси, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромете.

«Ночью 19 февраля (пятница) по восточной половине страны минимальная температура воздуха понизится до -25°С...-28°С», – говорится в сообщении.

Оранжевый уровень опасности означает, что на большей части территории республики ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу.

В пятницу, 19 февраля, будет переменная облачность. Осадков почти не ожидается, только днем по западу Беларуси пройдет мокрый снег, местами прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет неустойчивый 2-7 м/с.

Ночью будет очень холодно: от -19°С до -24°С, по восточной половине страны синоптики прогнозируют от -25°С до -28°С, по юго-западу ожидается от -16°С до -18°С.

Днем будет теплее: -5°С… -11°С, по юго-западу страны прогнозируется от 0°С до -4°С .

Тем временем в МЧС тоже предупредили белорусов о сильных морозах и призвали быть осторожными при использовании обогревателей или печек.

«У нас впереди еще одна ночь, когда температура во многих районах опустится ниже -20°С. Затем – потепление и высокая вероятность, что сильные морозы уже не вернутся. Просим вас всех быть внимательными и осторожными при использовании обогревателей или печек», – отмечается в сообщении.

Спасатели посоветовали на это время забрать к себе пожилых родственников, которые живут в домах с печками, или навестить их сегодня вечером и убедиться в безопасности своих близких.

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