Финал Кубка Беларуси по футболу примет Гомель Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Финал «Париматч - Кубок Республики Беларусь» пройдет 23 мая на стадионе «Центральный» в Гомеле - так решил на заседании 18 февраля исполком Белорусской федерации футбола. Напомним, сейчас проходит 30-й розыгрыш Кубка Беларуси. Впереди матчи в ¼ финала. За выход в полуфинал поспорят солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман», клубы «Ислочь» и «Минск», борисовский «БАТЭ» и «Витебск», а также «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) и дзержинский «Арсенал».

В АБФФ напомнили, что раньше Гомель уже принимал главный матч второго по значимости национального турнира. Это произошло в 2015 году, когда борисовский БАТЭ взял верх над над солигорским «Шахтером» с разгромным счетом 4:1. Вполне возможно, что именно эти соперники вновь встретятся в Гомеле в финальном поединке за трофей.

Почему в ассоциации выбрали город над Сожем? Дело в том, что именно здесь 110 лет назад была создана первая футбольная команда, которая положила начало всему белорусскому футболу. Кстати, ФК «Гомель» в новом сезоне возвращается в высшую лигу.

Также отметим, что на гомельском стадионе раньше проходили матчи международных турниров, в том числе поединки национальных сборных.