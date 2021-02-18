Когда отступят сильные морозы в Беларуси, рассказали синоптики

Сильные морозы продержатся несколько дней. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Морозная погода ожидается в Беларуси в предстоящую ночь 19 февраля, на большей части территории страны будет очень холодно, однако вскоре придет потепление.

Как рассказали в Белгидромете, сильные морозы начнут ослабевать уже в выходные 20 и 21 февраля.

На пятницу, 19 февраля, объявлен оранжевый уровень опасности из-за холодной погоды, столбики термометров ночью по восточной половине опустятся до отметки в -25°С... -28°С.

Однако уже в субботу, 20 февраля, ситуация начнет меняться. Морозы ослабеют. Так, температура воздуха ночью будет от-7°С до -14°С, по востоку ожидается -15°С… -19°С, в крайних юго-западных районах местами будет -1°С… -6°С.

Днем прогнозируется от -1°С до -8°С, по юго-западной половине местами будет от 0°С до +4°С. Также днем в некоторых районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег.

В воскресенье, 21 февраля, температура воздуха ночью ожидается от -6°С до +1°С, по востоку столбики термометров опустятся до -7°С...-10°С, днем будет от -2°С до+4°С.

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В МЧС добавили, что сильные морозы после этого вряд ли вернутся (подробности).

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