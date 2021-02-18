Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 февраля 2021 года: тенденция на снижение новых случаев, а смертей по-прежнему девять

Коронавирус в Беларуси: тенденция на снижение новых случаев Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Похоже, в Беларуси уже снизилась планка по заболеваемости коронавирусом. В статистике за последние дни вместо привычного 1700+ новых случаев COVID-19 в сутки - 1300+. Вот и по данным Министерства здравоохранения, опубликованным 18 февраля, в стране зарегистрировали 1 тыс. 386 пациентов с ковидом за сутки. При этом выполнили почти 17 тыс. тестов - выходит, что вновь меньше 10% из них показали «плюс».

Выписали из больниц за сутки 1 тыс. 800 пациентов, перенесших «корону». А всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 273 тыс. 659 человек с положительным тестом на COVID-19. Из них выздоровели 263 тыс. 368 пациентов.

А статистика по смертям практически не меняется. Вот и за последние сутки снова признано 9 смертей пациентов, у которых был коронавирус. В целом за период распространения инфекции на территории республики, по официальным данным, умерли 1 тыс. 885 пациентов с выявленным коронавирусом.

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