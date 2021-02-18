Ожидаются продолжительные переговоры: в Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Встреча Путина и Лукашенко планируется 22 февраля. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 22 февраля, ожидается, что их переговоры будут продолжительными. Такое заявление журналистам сделал 18 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

– Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры, – уточнил Песков, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что в ходе встречи Лукашенко и Путин будут обсуждать двусторонние отношения, а также обменяются мнениями по международной проблематике.

Представитель Кремля добавил, что Лукашенко наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание.

Ранее в этот же день о планах провести переговоры с Путиным заявил и сам Лукашенко, правда, он конкретную дату не назвал.

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Об этом он рассказал во время встречи с Григорием Рапотой, госсекретарем Союзного государства (подробности).