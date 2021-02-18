7,5 тыс. получили разрешение на временное проживание. В Литве рассказали, сколько белорусов переехали туда после выборов

В Литве рассказали, сколько белорусов переехали туда после выборов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Свыше 9 тысяч белорусов попросили временный вид на жительство в Литве за последние полгода. Из них почти 7,5 тыс. человек уже получили его. Речь идет о статистике с 1 августа 2020 г. по 15 февраля 2021 г. Кроме того, 115 граждан Беларуси обратились к властям Литвы, чтобы получить разрешение на ПМЖ.

Как рассказали tut.by в Департаменте миграции при МВД Литвы, за этот же период страна выдала белорусам почти 12,5 тыс. национальных виз, которые позволяют постоянно учиться и работать там.

После различных преследований протестующих из-за официально озвученных итогов президентских выборов в Беларуси многие из них выехали за границу. В частности, в Литву, Латвию, Польшу, Украину, Россию. По данным МВД, обнародованным еще в конце октября 2020 г., только в Польшу выехало около 10 тысяч белорусов. Напомним, тогда заявлялось, что «страна не чувствует значительной утраты трудовых ресурсов».