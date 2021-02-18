Возможны новые санкции: резолюция по Беларуси внесена в конгресс США

В офисе БАЖа утром 16 февраля прошел обыск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Конгресс США внесли резолюцию по Беларуси. Документ опубликован на сайте Конгресса.

В нем сообщается о поддержке народа Беларуси и осуждаются репрессии против участников мирных протестов, а прошедшие в августе президентские выборы названы сфальсифицированными. Также авторы резолюции призвали к введению новых санкций против режима Александра Лукашенко.

Резолюцию внесли конгрессмены Уильям Китинг, Марси Каптур и Брайан Фицпатрик, документ передали в комитет по иностранным делам. Далее его еще должны одобрить в Палате представителей Конгресса США.

В частности, в резолюции отмечается, что Палата представителей не считает прошедшие 9 августа 2020 года президентские выборы в Беларуси свободными и справедливыми и не признает Лукашенко в качестве легитимного президента страны.

«После президентских выборов белорусы продемонстрировали свое твердое желание и приверженность демократическому будущему, выйдя на мирные протесты в Минске и по всей стране. Белорусское гражданское общество призвало к отставке Александра Лукашенко, мирной передаче власти и организации новых, свободных и справедливых выборов», – сказано в резолюции.

Также в документе говорится, что за минувшие несколько месяцев произвольным задержаниям подверглись десятки тысяч граждан, включая журналистов и представителей оппозиции, а правозащитники задокументировали сотни случаев насилия над задержанными участниками мирных протестов.

Также в резолюции упоминается то, что журналисты негосударственных СМИ в Беларуси сталкиваются с запугиванием и уголовным преследованием, а сотрудники иностранных СМИ были лишены аккредитации. В тексте, в частности, называются имена находящихся в заключении блогера Игоря Лосика, журналисток Екатерины Борисевич, Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой.

В документе подчеркивается, что белорусский народ «имеет право определять будущее Беларуси без нежелательного вмешательства со стороны каких-либо внешних субъектов, нарушающих независимость и суверенитет Беларуси». Также осуждаются нарушения прав человека в республике.

Кроме того, в резолюции есть призыв немедленно освободить всех задержанных за участие в мирных акциях протеста, а также ввести санкции в отношении белорусских властей за нарушения прав человека и фальсификацию выборов. Эти меры должны быть согласованы США, Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими партнерами.

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