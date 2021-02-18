«Рок-корону» Беларуси продали на благотворительном аукционе за 7,7 тысяч долларов

Легендарные белорусские рок-короли 1990-х. Фото: Архив "КП", lavonvolski.com, neurodubel.com

Главную «Рок-корону» Беларуси продали за рекордную сумму - 7,7 тысяч долларов. По итогам 15-летия группы NRM, главную награду музыкального фестиваля-конкурса «Рок-коронация», который раньше проходил в Беларуси, решено было выставить на благотворительный аукцион - чтобы вырученные средства направить на поддержку музыкантов, пострадавших за свою гражданскую позицию, сообщает в телеграм фонд BY_culture.

- Это рекорд благотворительных аукционов, организованных @by_culture, - отмечается в сообщении. Подробности пока не раскрываются: кто купил «Рок-корону» за такие деньги, неизвестно.

Напомним, в 2020 году «Рок-коронации» исполнилось 25 лет. Мы вспоминали о лимузине для Джаггера, пол-ящика спиртного «Нейро Дюбелю» и голых музыкантах N.R.M. Читайте подробнее: «Комсомолка» расспросила рок-королей 1990-х о закулисье первой альтернативной музыкальной награды страны.