Виктору Бабарико показали фотографии очереди людей, которые пришли поддержать его в суде

Очередь людей возле суда, пришедших поддержать Виктора Бабарико 17 февраля. Фото: Telegram

Судебный процесс по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка продолжается в четверг, 18 февраля. Его рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.

До начала сегодняшнего заседания Виктору Бабарико, который находится в числе обвиняемых, показали фото очереди людей, пришедших поддержать его накануне. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Лаевский.

– Утром перед началом заседания удалось показать Виктору Дмитриевичу распечатанные фотографии людей, которые вчера пришли его поддержать. Мы сфотографировали очередь большую, которая была в суд, с разных ракурсов, и его какие-то фото, которые попали в СМИ. В общем, он получает представление о том, как это освещается. Он передает всем привет и говорит, что ему очень приятно, что люди приходят, – рассказал Лаевский.

Также он добавил, что в зале суда сегодня есть свободные места, однако людей не пустили на заседание.

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По его словам, почти все обвиняемые признали вину, кроме Виктора Бабарико (подробности).

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