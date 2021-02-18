Помните, в Пинске пропал труп? Тело женщины похитили - возбуждено дело

В Пинске пропал труп - возбуждено дело Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

За надругательство над трупом, это статья 347 Уголовного кодекса Беларуси, в Пинске возбудили дело. Редко расследования проходят в рамках этой статьи. Что же случилось? В райцентре, судя по всему, похитили тело женщины из Лунинецкого района. Обстоятельства исчезновения трупа сейчас пытаются выяснить, пишет media-polesye.by.

Официально эту дикую историю подтвердили впервые. А раньше сообщалось, что умершую женщину звали Александра, ей было 37 лет, и последний год она провела в больнице в Бресте. В конце женщину перевели в психиатрическую больницу. Но вот родственникам сообщили, что пациентка умерла. Семья купила гроб, подготовила могилу на кладбище, а когда приехали за телом Александры, получили только свидетельство о смерти - трупа в морге не оказалось. Его искали «по деревне, по бомжам».

Если виновных в похищения тела найдут, им грозит штраф или арест, либо до трех лет ограничения или лишения свободы.