Актриса Саша Бортич рассказала о переписке с Сергеем Тихановским в интервью Юрию Дудю

Актриса Саша Бортич дала интервью Юрию Дудю. Фото: скриншот YouTube

Уроженка Беларуси актриса Александра Бортич дала интервью известному российскому блогеру Юрию Дудю, в котором рассказала о том, что думает о ситуации в Беларуси.

По ее словам, узнав о событиях после 9 августа, она была вся в слезах.

– Когда в самый первый раз люди вышли, я была просто в шоке. Я была ужасно горда и преисполнена чувством восторга людьми, но одновременно испытывала очень сильную боль. Белорусы – очень терпеливый народ, они столько лет терпели вообще все. Но когда он нарисовал себе 80%, они такие: «Чувак, нет», – сказала Бортич.

Также она назвала свои любимые видео, снятые во время протестов. Оказывается, это ролики с заводов, где люди рассказали, за кого голосовали.

– Когда они пытались все потушить и делали так: «Кто голосовал за Тихановскую, встаем». И все встают и начинают кричать: «3%!» (сейчас опять разрыдаюсь). Ужасно грустно, что все это так затянулось. И непонятно, чем закончится, – поделилась актриса.

Также она рассказала, что написала письмо политзаключенному Сергею Тихановскому. Он с мая 2020-го находится в СИЗО. Она поддержала его и рассказала о своих бытовых моментах (дне рождении, появлении ребенка). После ей пришел ответ, чему Бортич очень удивилась. Тихановский сообщил ей, что ему пишут много людей из разных стран.

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