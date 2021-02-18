Президент Польши Анджей Дуда призвал немедленно освободить осужденных журналисток «Белсата»

Приговор журналисткам вынесли 18 февраля. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на приговор, который 18 февраля вынес суд в Беларуси журналисткам телеканала «Белсат». Напомним, что Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову приговорили к двум годам лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Польский политик призвал белорусские власти немедленно освободить осужденных журналисток, а также перестать подавлять свободу слова и гражданские права в республике. Об этом сообщает Polskie Radio.

Кроме того, Анджей Дуда призвал польских дипломатов выразить «категорический протест» против приговора Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

Также Дуда обратился ко всему Европейскому союзу с призывом «солидарно, последовательно и решительно реагировать на продолжающееся подавление основных прав и свобод» в Беларуси.

Тем временем бывший посол США в России Майкл Макфол тоже прокомментировал сегодняшний приговор журналисткам «Белсата».

– Потрясающая храбрость. Пожалуйста, больше никаких заявлений «очень обеспокоен» от демократических лидеров. Вместо этого конкретные действия, – написал он в Twitter.

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Катерина Андреева и Дарья Чульцова свою вину не признавали: в последнем слове журналистки говорили, что выполняли свою работу (подробности).