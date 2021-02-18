Люди в суде в Сморгони крикнули «Жыве Беларусь!» – судья запретила выпускать их из здания и вызвала милицию

Председатель суда Сморгонского района Людмила Петрова. Фото: spring96.org

Инцидент произошел 18 февраля в суде в Сморгони: судья вызвала милицию, когда люди после оглашения приговора в коридоре скандировали «Жыве Беларусь!». Об этом сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

В суде вынесли приговор двум местным жителям – Руслану Валюку и Инне Марковой. Их обвиняли по статье «Клевета» УК. После объявления приговора в коридоре раздались возгласы «Жыве Беларусь!». Председатель суда Сморгонского района Людмила Петрова запретила дежурному милиционеру выпускать людей из здания, а затем вызвала милицию.

В помещении были заблокированы около 20 человек, некоторые из них сбежали через окно, девять оставшихся отвезли в местный РОВД.

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