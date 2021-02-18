В МВД рассказали, зачем их сотрудники поставили в снег к забору троих парней

В МВД рассказали, зачем сотрудники поставили в снег к забору троих парней. Фото: МВД.

Фотографии задержания раздетелись ан интеренту вечером 17 февраля. Проезжающий водитель сфотографировал, как сотрудники милиции поставили на колени в снег к забору троих молодых людей. Сообщалось, что все происходило в Минске на улице Панченко. На следующий день, 18 февраля, ситуацию официально прокомментровали в МВД Беларуси:

- На фото – две группы задержания Департамента охраны МВД. Место действия - столичная улица Панченко. По приметам правоохранители установили и задержали компанию молодых людей, подозреваемых в хулиганстве.

По информации МВД, двое из парней оказались причастны к погрому в здании ЖЕСа, который делит площади с парикмахкерской. Парни повредили там имущество и распылили порошковый огнетушитель. По данным МВД, хулиганам 21 и 23 года, они студенты. Старший парень сам из Борисова, младший – из Костюковичей. Накануне они выпивали. Сейчас проводится проверка.

В МВД рассказали, зачем сотрудники поставили в снег к забору троих парней. Фото: МВД.

В МВД рассказали, зачем сотрудники поставили в снег к забору троих парней. Фото: МВД.

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