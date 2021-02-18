МИД Беларуси назвал диктатом заявление ЕС о недавних обысках Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Заявления дипломатов государств Евросоюза и других стран о давлении на правозащитников и негосударственных журналистов в Беларуси назвали выпадом, диктатом и попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Так прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявление, последовавшее после масштабных обысков по всей республике 16 февраля, назвав его «совершенно нелепым поступком».

По словам Глаза, такими действиями западные дипломаты «показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят».

В белорусском внешнеполитическом ведомстве считают, что дипломаты «решили примерить на себя образ Прометея, возомнив себя и компетентными судьями, и прокурорами, и экспертами».

В МИД словно намекнули: «Беларусь оставляет за собой право обеспечить авторам заявления возможность продолжить «координировать меры в отношении ситуации с правами человека» в своих государствах, цитирует belta.by.

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