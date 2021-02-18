В Большом театре 18 февраля назначили нового худрука оперы. Фото: пресс-служба Большого театра Беларуси

В Большом театре Беларуси в четверг, 18 февраля, назначили нового художественного руководителя оперной труппы. Им стала режиссер, музыковед, педагог Маргарита Изворска-Елизарьева. Генеральный директор театра Александр Петрович сегодня представил ее коллективу. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

- В нашем театре сегодня значительное событие. В конце 2020 года руководство театра поддержало предложение Министерства культуры и решило ввести должность художественного руководителя оперы. С 18 февраля 2021 года к этим обязанностям приступает Маргарита Изворска-Елизарьева. Она, пожалуй, в особых представлениях не нуждается: многие из вас благодаря ей получили путевку в творческую жизнь, - обратился Петрович к труппе театра.

Маргарита Николовна также прокомментировала свое назначение.

- Нам предстоит вместе новый этап взаимоотношений. Думаю, что симбиоз мудрости, знаний, опыта вместе с дерзновенностью молодого поколения сможет дать необходимые плоды и позволит оперному искусству, как и нашему театру, выйти на новый уровень и заявить о себе, как о ведущем коллективе не только в Беларуси. Нам нужно ставить перед собой высокий задачи и стремиться к их реализации, чтобы в сегодняшней сложной ситуации театр смог занять достойное место. Очень надеюсь, что вместе нам удастся поддерживать атмосферу творческого горения, терпимости, взаимоуважения. Ведь без этого нельзя добиться успеха, - подчеркнула Изворска-Елизарьева.

Справка:

Маргарита Изворска-Елизарьева в 1969 году окончила Болгарскую консерваторию, а в 1974 году – Ленинградскую государственную консерваторию. В период с 1975 по 1994 годы являлась режиссером-постановщиком, а в 2002-2009 годах – художественным руководителем Белорусской оперы. С 1976 года Маргарита Николовна преподавала в Белорусской государственной Академии музыки (с 1993 года – доцент кафедры оперной подготовки, с 2011 года – завкафедрой оперной подготовки – Ред.)

На сцене Большого театра Беларуси Маргарита Изворска-Елизарьева осуществила следующие постановки: «Иоланта» П. Чайковского, «Дон Карлос» Дж. Верди, «Служанка-госпожа» Дж. Перголези, «Выбор капельмейстера» Й. Гайдна, «Фальстаф», «Отелло» Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе, «Записки сумасшедшего» В. Кузнецова, «Севильский цирюльник» Дж. Россини и другие.

В 88-сезоне на сцене Большого театра ученица Маргариты Николовны оперная прима Оксана Волкова поставила свою дебютную работу в качестве режиссера – оперу Дж. Пуччини «Виллисы. Фатум».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Валентин Елизарьев: Семь лет не заходил в театр со служебного входа.

Народный артист СССР в этом году отметит юбилей. (подробности)

Елизарьев спустя 43 года вернул на сцену балет, который ему не советовали ставить в ЦК.

Премьера новой авторской редакции «Сотворения мира» прошла 8 декабря, следующие показы – 10 и 19 декабря. (подробности)