Европейский вещательный союз призвал освободить Чульцову и Андрееву. Фото: eurovisionworld.com

Европейский вещательный союз призвал освободить журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву, которым 18 февраля вынесли приговор – два года колонии каждой. Также EBU выразил обеспокоенность в связи с давлением на медиа в Беларуси.

- Мы очень серьезно обеспокоены тем, что в Беларуси журналистов сажают в тюрьму просто за то, что они выполняют свою работу, - заявил генеральный директор EBU Ноэль Курран.

В Европейском вещательном союзе отметили, что с августа 2020 года в Беларуси за освещение протестов были задержаны около 400 журналистов.

- Свобода СМИ – это фундаментальное право человека. Вызывает лишь тревогу, что белорусские власти нарушают международные законы, продолжая судить и оказывать давление. Мы призываем немедленно освободить Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву, а также разрешить СМИ работать в Беларуси свободно и без страха, - подчеркнул Курран.

Напомним, что именно Европейский вещательный союз с 1956 года является организатором конкурсов «Евровидение», «Детское Евровидение».

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