В МВД заявили, что никаких протестных маршей 17 февраля в районах Минска не было

В МВД заявили, что никаких протестных маршей 17 февраля в Минске не было. Фото: скриншот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел заявили, что никаких протестных маршей в разных районах Минска в среду, 17 февраля, не было. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В некоторых деструктивных телеграм-каналах вечером 17 февраля появились фото и видео о протестных маршах в разных районах Минска, а также в Минском районе. На места маршей выезжали сотрудники милиции и увидели пустые дворы. Ни одна информация о маршах не подтвердилась. Видимо, распространяя подобную информацию у авторов лишь одна цель – убедить всех в том, что еще существует протестная активность, - написано в сообщении ведомства.

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