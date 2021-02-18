Журналисты «Комсомольской правды», TUT.BY, Onliner, БелаПАН, Office Life не попадут на суд к Катерине Борисевич и Артему Сорокину

Журналисты независимых СМИ не попадут на судебный процесс над Борисевич и Сорокиным. Фото: коллаж tut.by

Журналистам «Комсомольской правды», TUT.BY, Onliner, БелаПАН, Office Life отказано в аккредитации на судебный процесс над Катериной Борисевич и врачом БСПМ Артемом Сорокиным, который состоится в пятницу, 19 февраля. Борисевич и Сорокина будут судить за разглашение информации и состоянии умершего 12 ноября 2020 года Романа Бондаренко.

- Заявка на аккредитацию была отклонена, - сообщила порталу tut.by помощник председателя суда Московского района Мария Гришенкова.

В качестве причины Гришенкова назвала «ограниченность мест в зале, где будет проходить судебное заседание, а также меры по недопущению распространения COVID-19».

Она добавила, что на процесс было аккредитовано «достаточное количество представителей СМИ для обеспечения гласности судебного процесса». Какие именно СМИ будут 19 февраля присутствовать на процессе, Гришенкова отказалась назвать.

Журналиста tut.by Катерину Андрееву и врача больницы скорой медицинской помощи обвиняют по части 3 статьи 178 Уголовного Кодекса – Разглашение врачебной тайны, повлекшем за собой тяжкие последствия.

Напомним, что представителей независимых СМИ 17 февраля не пустили на судебный процесс над Виктором Бабарико и топ-менеджерами «Белгазпромбанка».

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