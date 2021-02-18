Стало известно, сколько белорусов пострадало от гололеда и морозов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Больше все пострадавших – в Гродненской области, там насчитали 1 947 пострадавших: 107 от холода, и 1 840 от гололеда. В больницы отправлено 339 человек.

На втором месте - Брестская область: 1 714 человек. Холодовые травмы - у 94 пациентов, гололедные – у 1 620. В больницы отправили 215 человек.

Третье место заняла Гомельская область - 1 564 пострадавших. Холодовые травмы - у 104 пациентов, гололедные – у 1 460 человек. В больницы отправили 107 человек.

В Минской области - 1 378 человек. Холодовые травмы – у 76 человек, гололедные – у 1 302 человек. В больницы отправили 137 человек.

Одинаковое общее количество пострадавших оказалось в еще двух областях – Витебской и Могилевской: по 1 371 человека. В Витебской области от холода пострадали 64 человека (в Могилевской – 68 человек), от гололеда – 1 307 человек (в Могилевской области – 1 303 человека.

А в Минске пострадали 1 258 человек (74 человека от холода, 1 184 от гололеда). В больницы отправили 110 человек.

Морозы не заканчиваются: в связи со штормовым предупреждением МЧС - ночью 19 февраля минимальная температура воздуха понизится до -25 -28.

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