В Кремле прокомментировали ситуацию с Виктором Бабарико. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с экс-главой «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико. Он заявил, что это «внутренние дела Беларуси». Его слова приводит агентство РИА-Новости.

- Мы никак не можем прокомментировать судебное разбирательство, так как это внутренние дела Беларуси. Мы не хотим никак сюда вмешиваться, - подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят о «кукловодах» минских протестов из России, если они звучали.

- Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если действительно все так, то на встрече будет хорошая возможность все это обсудить. Разумеется, если это соответствует действительности, - отметил пресс-секретарь президента России.

Напомним, что встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в понедельник, 22 февраля в Сочи.

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