Украинские журналисты потребовали немедленного освобождения журналисток «Белсат», которых приговорили к двум годам колонии

Украинские журналисты потребовали немедленного освобождения журналисток «Белсат» Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой, которых приговорили к двум годам колонии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Журналисткам, которые борются за свое суверенное право на свободу слова и утверждения демократии в Беларуси, назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии. Мы считаем это атакой белорусских властей на свободу журналистской деятельности и политическими репрессиями свободы слова, - сказано в заявлении, которое подписали представители 65 организаций.

По данным БАЖ, только в 2020 году в Беларуси зафиксировали 480 случаев задержания журналистов. В 2021 году уже зафиксировали около двух десятков фактов нападения и задержаний представителей и представительниц СМИ.

- Подчеркиваем, что свободные медиа являются залогом развития демократического государства, обеспечивают людей информацией, которая влияет на процесс формирования мнений и позиций, а также на осуществление политического выбора.

Обращаем внимание, что журналистская деятельность в Беларуси, как и в любой другой стране, должен быть свободным, плюралистической и независимой. Особенно во времена нынешних протестов граждан Беларуси против недемократического режима власти.

Мы, журналистки и медийщики Украины, исходя из профессиональной солидарности к нашим белорусским коллегам:

- Осуждаем подавление свободы журналистской деятельности в Беларуси;

- Выступаем против давления на СМИ, которые освещают протесты;

- Требуем прекращения всех политических репрессий против журналистов

- Требуем обеспечения свободного функционирования белорусских медиа;

- Требуем немедленного освобождения из-за решетки журналисток «Белсат» Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой.

Напомним, Катерину Андрееву (настоящая фамилия – Бахвалова) и Дарью Чульцову 18 февраля приговорили в двум годам колонии общего режима. Девушек задержали 15 ноября на площади Перемен (так называют двор по улице Червякова), где они вели стрим: на площадь пришли сотни людей, чтобы почтить память погибшего Романа Бондаренко. В чужую квартиру, откуда девушки вели стрим для «Белсат», ворвались силовики, журналисток задержали. Им назначили семь суток ареста по двум административным статьям, а позже стало известно, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В обвинении сказано, что журналистки по предварительному сговору из корыстных побуждений организовали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок. Журналистки якобы собирали участников, склоняли их к конкретным действиям и руководили ими, например, просили водителей блокировать дороги. Екатерина Андреева и Дарья Чульцова свою вину полностью не признали. В своем последнем слове Дарья говорила, что надеется на справедливый приговор, а Катерина еще раз отметила, что не совершала преступления и требовала оправдательного приговора для себя, своих коллег и сотен политических заключенных.

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