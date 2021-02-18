В Минском аэропорту изменили правила сдачи ПЦР-тестов перед вылетом и по прилету Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Минском аэропорту изменили правила сдачи ПЦР-тестов на коронавирус перед вылетом и по прилету. Все дело в том, что количество тестов будет ограничено.

Пройти ПЦР-исследование теперь сможет не каждый желающий, а лишь тот, у кого на руках есть билет или посадочный талон. Об этом сообщили в телеграм-канале Национального аэропорта Минск.

ПЦР-тест доступен для тех пассажиров, которые вылетают и которые прилетают. Ранее сообщалось о том, что результат исследование станет известен через 160 минут.

Тесты будут делать три раза в день: в 9.50, 13.30 и 15.10. Его в каждый из приемов смогут сдать не более 35 человек.

Результаты ПЦР-исследования выдаются в бумажном виде и на английском языке. Они подходят для выезда за пределы РБ.

Стоимость ПЦР-теста на 18 февраля 2021 года составляет: для граждан Беларуси – 39,80 белорусских рублей, для иностранных граждан – 57,58 белорусских рублей.

Напомним, что во вторник, 16 февраля, Минском аэропорту появилась возможность сдать всем желающим ПЦР-тест.

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