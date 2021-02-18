27-летний таксист из Гомеля приехал в Минск за крупной партией наркотиков: его поймали. Фото: МВД РБ.

Троих жителей Гомельщины задержали в Минске. Оказалось, они работали на интернет-магазин по продаже спайсов уже полгода. 27-летний таксист с двумя товарищами приехал в Минск за крупной партией наркотиков: при задержании у них в машине нашли 100 граммов альфа-PVP и 5 граммов мефедрона. Задержанные признались, что наркотик предназначался для реализации в Гомеле.

Еще один задержанный безработный 47-летний минчанин выращивал коноплю для себя самостоятельно. У него дома на подоконнике были 15 горшков с коноплей. А еще у него нашли 25 граммов уже высушенной марихуаны.

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