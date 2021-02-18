«Если посадили, то, наверное, было за что»: министр информации прокомментировал приговор Чульцовой и Андреевой

Министр информации прокомментировал приговор Чульцовой и Андреевой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В четверг, 18 февраля, на открытии Минской международной книжной ярмарки министр информации Игорь Луцкий прокомментировал приговор журналисткам «Белсата» Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой. Им дали по два года колонии. Он заявил, что «если их посадили, то значит было за что». Его слова приводит издание «Наша нiва».

- Ну если их посадили, то, наверное, было за что. Раз так решил суд. Я ведь не судья, - заявил министр информации.

От также ответил на вопрос, который касался отказа в аккредитации представителям независимых СМИ на суд над Виктором Бабарико.

- Послушайте, ну может они не подавали заявки на аккредитацию. А что, аккредитовывают на суд, - поинтересовался Луцкий и сказал, что министерство информации подобным не занимается.

Также он ответил и на вопрос, связанный с тем, что в Беларуси садят в тюрьму журналистов независимых СМИ.

- Ну не просто же так их сажают. Ну им же предъявляют какие-то обвинения, далее проходит судебное заседание. Их не просто сажают, а потом выпускают, - подчеркнул Луцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Европейский вещательный союз призвал освободить Чульцову и Андрееву.

В EBU также выразили обеспокоенность в связи с давлением на медиа в Беларуси. (подробности)

Президент Польши Анджей Дуда призвал немедленно освободить осужденных журналисток «Белсата».

Он считает также, что польские дипломаты должны выразить «категорический протест» против приговора. (подробности)