С 15 июля судебные исполнители Беларуси смогут забирать у должников водительские права

С 15 июля судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав.

С 15 июля начнет действовать обновленный закон «Об исполнительном производстве». Долги начнут взыскивать по новым правилам: у судебных исполнителей станет больше полномочий.

- Появится право на принятие мер по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения права должника на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, права на охоту, - пишет sb.by. Проще говоря, судебные приставы за долги с 15 июля смогут забирать автомобильные права

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