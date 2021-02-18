Главе ОГП Козлову дали 15 суток ареста за отказ дать в СК подписку о неразглашении

Председателю ОГП Козлову дали 15 суток ареста. Фото: "Наша нiва"

Председателю ОГП Николаю Козлову дали 15 суток административного ареста за то, что он отказался дать в Следственном комитете подписку о неразглашении. Решение было принято в суде Партизанского района Минска. Об этом сообщили в телеграм-канале «Вясна назiрае».

На Козлова составили протокол по статье 23.4 КоАП – Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Протокол был составлен после того, как председатель ОГП третий раз подряд отказался давать подписку о неразглашении во время допроса в СК по делу Координационного совета. Козлов по данному делу проходит в качестве свидетеля.

Протокол составили еще 12 января 2021 года. Суд Партизанского района Минска ранее отправлял дело на доработку.

В четверг, 18 февраля, судья Макаревич назначила Козлову 15 суток административного ареста.

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