В Минске на Гинтовта водитель «БМВ» нарушил правила обгона и протаранил три авто. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на улице Гинтовта столкнулись четыре автомобиля. Данная информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в четверг, 18 февраля. Удалось установить, что водитель «БМВ» совершал движение по улице Гинтовта в направлении МКАД. Он нарушил правила обгона и столкнулся с «Ауди», которая ехала впереди и поворачивала налево. От удара «БМВ» отбросило на встречку, где он врезался в «Шкода» и «Хёндай», - пояснили в ведомстве.

В результате случившегося автомобили получили механические повреждения.

В ДТП никто не пострадал.

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