В Солигорском районе автомобиль наехал на 48-летнего мужчину. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

В Солигорском районе автомобиль наехал на 48-летнего мужчину, который лежал на дороге. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.

- В среду, 17 февраля, 35-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля «Фольксваген Туран», двигаясь по автодороге Р23 Минск – Микашевичи в сторону Солигорска на 124-ом километре наехал на 48-летнего мужчину, лежащего на дороге. Он скончался на месте. По предварительной информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии. На нем не было световозвращающих элементов, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса – Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Борисовском районе мужчина лежал на дороге, его переехал автомобиль.

Мужчина погиб на месте, он был пьян. (подробности)

В Лунинецком районе автомобиль переехал 44-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.

Мужчину доставили в больницу, где он и скончался. (подробности)