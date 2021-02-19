Медики рассказали, какие женщины чаще умирают от COVID-19

Ученые рассказали, для каких женщин ковид наиболее опасен. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По статистике, мужчины умирают от коронавируса вдвое чаще, чем женщины. Но среди женщин есть несколько категорий, риск смерти от COVID-19 для которых выше, чем у остальных.

О результатах исследования, основанного на анализе статистических данных смертности от коронавируса с разбивкой по полу рассказывает МедикФорум.

"Женщины, которые только что родили, женщины в менопаузе и, возможно, женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), похоже, больше уязвимы для заражения новым коронавирусом", - отметили авторы исследования.

Ученые ищут объяснение этому и предполагают, что женщин защищает эстроген и, возможно, прогестерон, но эти гормоны теряются во время менопаузы. Поэтому смертность среди женщин старше 50 лет выше, чем среди женщин других возрастов. Резкое снижение прогестерона наблюдается и у женщин в послеродовом периоде. Среди женщин этой категории наблюдались очень тяжелые случаи COVID-19, отметили исследователи.

Пациентки с поликистозом яичников также находятся в группе риска – у них повышен уровень андрогенов (половых гормонов, придающих женщинам мужские черты).

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