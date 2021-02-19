В Верхнедвинском районе мужчина выпил литр водки и пошел душить соседскую кошку

Пьяный задушил кошку соседей и бросил ее во дворе. Фото: кадр из видео УВД Витебского облисполкома.

Уголовное дело возбудили в отношении жителя агрогородка Шайтерово Верхнедвинского района за то, что он убил кошку. Животное принадлежало соседям и жило в их семье уже семь лет.

Это произошло еще 29 января, рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. Около 11 часов вечера 38-летняя женщина из агрогородка позвонила в милицию и пожаловалась, что сосед мучает ее кошку.

В агрогородок выехал наряд милиции. Мужчину не застали, но во дворе лежало мертвое животное. Муж женщины, которая вызывала милицию, опознал свою кошку. Когда нашли дебошира, тот рассказал, что выпил литр водки и решил задушить кошку, которая ему мешала.

-В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, - рассказала Ольга Шкуратова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новогрудке из семьи забрали кота, которого внук хозяйки вывел на жестокую прогулку. ПОДРОБНОСТИ.