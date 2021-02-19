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В Норвегии нашли еще один штамм коронавируса

Пока неизвестно, стал ли он более заразным
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Похоже, коронавирус решил подарить каждой стране по отдельному штамму. Теперь такой получила Норвегия. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Похоже, коронавирус решил подарить каждой стране по отдельному штамму. Теперь такой получила Норвегия. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Похоже, COVID-19 решил действовать по схеме «каждой стране – свой штамм». На днях его новую вариацию обнаружили в Норвегии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Новый штамм получил название В.1.525, у него есть черты, которые делают его походим на британский и южноафриканский штаммы. Специалисты пока не установили, является ли он более заразным, но не исключают этого.

Ученые отмечают, что в странах, которые не владеют точной диагностикой штаммов, медики могут вообще не знать, какие разновидности ковида там циркулируют.

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