В Минске заместитель директора нарушал законодательство о труде, а когда его оштрафовали, приказал работникам скинуться по одной базовой

Руководитель собрал с подчиненных по одной базовой на штраф. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Ленинском районе Минска возбудили уголовное дело в отношении замдиректора одного из предприятий по факту превышения служебных полномочий. Как пишет БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры района, руководитель собирал с подчиненных деньги, чтобы заплатить штраф.

Ранее на предприятии проводили проверку и выявили нарушения трудового законодательства. Руководителя привлекли к административной ответственности, он должен был выплатить штраф. Чтобы выплатить нужную сумму, заместитель директора приказал подчиненным передать ему по одной базовой величине с каждого.

-Своими действиями подозреваемый причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, - отметили в прокуратуре.

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