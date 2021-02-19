Госдеп США ввел визовые санкции против 43 белорусских чиновников: силовиков, судей и даже педагогов в вузах

Госдеп США наложил визовые санкции еще на 43 белорусских чиновников. Фото: Reuters.

В пресс-службе Госдепартамента США заявили о введение визовых ограничения для ряда белорусских чиновников.

Санкции вводятся против 43 граждан Беларуси. Теперь в США запрещен въезд для ряда попавших под санкции судей, прокурорских работников, руководителей и сотрудников ОВД, а также академические сотрудники - руководители и педагоги вузов, угрожавшие студентам за участие в мирных протестах.

В сообщение Госдепа указывается, что ранее аналогичные санкции США ввели против 66 белорусских чиновников, в том числе Александра Лукашенко.

Кроме того, власти США прокомментировали события 16 февраля, когда у журналистов и правозащитников в Беларуси проходили массовые обыски. В СК прокомментировали это расследованием уголовного дела по статье 342 УК РБ (организация и подготовка действий, нарушающих общественный порядок).

- Особую тревогу вызывает приговор 18 февраля журналисткам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой. Соединенные Штаты продолжат поддержку международных усилий по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и последовавших за ними репрессий, - подчеркнули в Госдепе.

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