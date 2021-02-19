Одного бил кулаком, второго – граблями. В Пинске рецидивист напал на двоих мужчин, один из них умер

Мужчина убил человека ударом кулака, а второго избил граблями. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Пинске судили рецидивиста, который избил двоих мужчин, и один из них впоследствии умер, сообщает пресс-служба Верховного суда.

38-летний мужчина уже был судим семь раз. События, которые рассматривал суд, произошли 31 мая 2020 года. Пьяный обвиняемый ударил другого мужчину кулаком в голову. Мужчина скончался.

Второго потерпевшего пьяный избил граблями. Нанес не менее 11 ударов, подсчитали эксперты. Бил по телу, рукам и ногам, по голове. «Потерпевшему было причинено опасное для жизни тяжкое телесное повреждение», - установили специалисты.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а матери умершего он должен выплатить 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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