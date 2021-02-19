В «Доме правосудия» в Минске 19 февраля судят журналистку Борисевич и врача Сорокина

На суд над Борисевич и Сорокиным не получили аккредитацию многие независимые СМИ, в том числе и "Комсомольская правда". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу, 19 февраля, в Минске в 10.00 часов состоится суд над медиком Артемом Сорокины и журналисткой tut.by Екатериной Борисевич. За статью о погибшем Романе Бондаренко, им грозит до 3 лет заключения. В Генпрокуратуре считают, что репортер и врач раскрыли медицинскую тайну из-за чего «возросло напряжение в обществе и была создана атмосфера недоверия к компетентным органам». Им грозит до 3 лет заключения.

С утра в «Дом правосудия», где пройдет суд, пришли десятки людей. Это родственники, коллеги и друзья обвиняемых. Пришедших предупреждают, что мест в зале суда ограниченное количество.

На суд пришла и мама погибшего Романа Бондаренко. Возле входа в зал четверо мужчин в масках, предположительно, из силовых структур. Около 10.00 к двери, где будет проходить заседание, подошла девушка в защитной маске и, требуя сообщить кем является тот или иной человек для обвиняемых, начала пропускать в зал по одному человеку. При этом она придерживала дверь и прикрывала ее, чтобы люди не входили, не представившись.

Десятки людей остались ждать у дверей информации из зала суда. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В итоге зашли адвокаты, родственники и небольшое количество слушателей - всего 30 человек. Еще десятки людей остались ждать у дверей информации из зала суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Журналисты «Комсомольской правды», TUT.BY, Onliner, БелаПАН, Office Life не попадут на суд к Катерине Борисевич и Артему Сорокину.

Заявка на аккредитацию была отклонена (подробности).

По факту смерти Романа Бондаренко возбудили уголовное дело.

Об этом журналистам рассказала мама погибшего минчанина (подробности).

Два года лишения свободы. В Минске вынесли приговор журналисткам «Белсата», которые вели стрим с площади Перемен.

Катерина Андреева и Дарья Чульцова свою вину не признавали: в последнем слове журналистки говорили, что выполняли свою работу (подробности).