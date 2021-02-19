Появились первые фото марсохода «Perseverance» с поверхности Марса

Успешную посадку марсохода встретили аплодисментами. Фото: NASA.

Пока в Беларуси спали, НАСА посадило на поверхность марса марсоход. Это произошло 18 февраля около 00.00 часов по минскому времени. Новый космический ровер назван «Perseverance», что в переводе с английского - «упорство» или «настойчивость».

Задача у нового марсохода ответственная - найти на Марсе следы бактериальной жизни. Американские ученые уверены, что если на Красной планете когда-то и было что-то живое, то не позже 3 - 4 миллиардов лет назад, когда на планете еще была вода.

Новый марсоход уже отправляет первые фото с миссии. Фото: NASA.

Марсоход «Perseverance» это уже третий космический аппарат, прибывший для исследований на Марс за последнее время - ранее на орбиту планеты выходили китайский робот и аппарат ОАЭ. Все миссии покинули Землю в июле 2020-го года.

После благополучной посадки марсоход уже начал отправлять первые снимки с Марса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликовано видео взрыва метеорита в небе над Камчаткой. Ученые подтверждают это.

Исследователи предполагают, что диаметр разорвавшегося небесного тела был около 10 метров (подробности).

Продлить на 25 лет. Россия намерена продолжить использовать два военных объекта в Беларуси.

Речь идет о радиостанции в Вилейке и узле системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах (подробности).

Солнечное затмение с короной: белорусам опять не покажут! Что делать?

За уникальным астрономическим явлением можно наблюдать онлайн (подробности).