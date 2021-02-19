Австрийские ученые дали очень хороший прогноз по COVID-19 и заявили, что иммунитет у переболевших сохраняется надолго

Ученые тестировали людей, переболевших коронавирусом, и спустя 8 месяцев у них все еще были антитела. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О том, что у переболевших коронавирусом людей на долгий период сохраняется иммунитет к COVID-19, выяснили ученые из Австрии, информирует Euronews.

К таким выводам пришли исследователи Медуниверситета Инсбрука. В апреле 2020-го года ученые обследовали сотни жителей горнолыжного курорта Ишгль в Австрии - региона, ставшего одним из эпицентров заболеваемости коронавирусом в Европе, а затем повторили исследования спустя несколько месяцев. И выяснилось, что через 8 месяцев большинство переболевших «ковидом» людей все еще оставались невосприимчивыми к вирусу.

Для исследования ученые использовали различные процедуры тестирования людей на антитела.

- У 90 процентов людей, участников первого исследования и пришедших на повторное, антитела все еще сохраняются. Еще нами обнаружено, что у 70 процентов респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, спустя месяцы все еще имеется клеточная активность, - пояснила глава исследовательской программы Вегенер Борена.

Эти данные позволили исследователям сделать утешительный прогноз по коронавирусу. Так ученые полагают, что вопреки расхожим мнениям, до формирования коллективного иммунитета от коронавируса, а значит и возвращения к прежней жизни не так далеко, как считалось ранее.

При этом они подчеркивают, что процесс только ускорят сохранение социального дистанцирования и другие меры, не вредящие человеку. А после вакцинации около 40 - 50 процентов населения вполне можно возвращаться к нормальной повседневной жизни.

- Если случай Ишгля можно экстраполировать, применять в более широком масштабе, - уточняет директор Института вирусологии при Медуниверситете Инсбрука Доротея фон Лаер.

Также ученые заметили, что по сравнению с другими регионами Австрии в Ишгле вторая волна пандемии была не такой сильной.

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