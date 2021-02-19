Стало известно, как злоумышленники могут украсть ваш аккаунт в Телеграм

Будьте осторожны - ваш Телеграм-аккаунт могут украсть! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С начала 2021 года мошенники начали использовать новую схему, чтобы завладеть аккаунтами пользователей в Телеграм. Подробности рассказывает Наш Край со ссылкой на Барановичский ГОВД.

Мошенники рассылают пользователям сокращенные ссылки (могут выглядеть как bit, ly), причем сообщения с этими ссылками приходят от людей из контакт-списка. Если человек кликнет на ссылку, появляется окно с просьбой ввести свой номер телефона, затем в смс приходит код активизации, который также необходимо ввести с соответствующее окно. Если сделать это, мошенники получают доступ а аккаунту. Злоумышленники смогут просматривать вашу переписку, вести переписку от вашего имени или заблокировать вам доступ к вашему собственному аккаунту.

В милиции отметили, что некоторые пользователи не пытались «активировать» ссылку, но у них все равно возникали проблемы после того, как они на нее кликали.

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