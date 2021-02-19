Активист штаба Бабарико получил 2 года «химии» за события 10 августа 2020 года

Левон Халатрян не признал себя виновным. Фото: «Наша Нiва».

О том, что активиста штаба Виктора Бабарико Левона Халатряна суд приговорил к 2 годам химии и временно отпустил, сообщила «Наша Нiва».

Известно, что Халатряна обвиняли в том, что ночью с 9 на 10 августа 2020-го года, он участвовал в массовых беспорядках в районе улицы Богдановича и проспекта Машерова в Минске (по ч.1 ст.341 УК РБ).

Сам активист в суде свою вину не признал и сказал, что оказался на улице, потому что вышел из штаба прогуляться на свежем воздухе.

В своем последнем слове, накануне оглашения приговора, Левон Халатрян заявил: «Я гражданин, который любит свою страну - Беларусь. Я не признаю вину».

Его осудили на 2 года «химии» с направлением в учреждение открытого типа.

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