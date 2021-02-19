Суд над Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным сделали закрытым

В 10.00 начался суд над Борисевич и Сорокиным, а уже спустя чуть более получаса судья объявила, что суд будет закрытым. Фото: БелТА.

Заседание суда по делу против журналистки tut.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина объявлено закрытым.

Это стало известно 19 февраля, после начала судебного заседания. Прокурор подал ходатайство о слушании дела в закрытом режиме и суд его принял.

При этом адвокаты и подсудимые высказались против того, чтобы суд был закрытым. Также на том, чтобы суд был открытым для общественности настаивала и мама погибшего Романа Бондаренко.

Судья посчитала, что предложение гособвинителя обоснованное и сообщила о продолжении слушания дела в закрытом режиме.

Сообщалось, что суд будет закрытым «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования». Уточнялось еще, что в материалах по уголовному делу, есть меддокументы, в том числе ранее не публиковавшиеся.

Напомним, обвиняемым журналистке и врачу грозит до 3 лет лишения свободы.

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По факту смерти Романа Бондаренко Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Об этом журналистам рассказала мама погибшего минчанина (подробности).

Журналисты «Комсомольской правды», TUT.BY, Onliner, БелаПАН, Office Life не попадут на суд к Катерине Борисевич и Артему Сорокину.

Заявка на аккредитацию была отклонена (подробности).