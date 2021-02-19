Фотофакт. Александр Лукашенко приехал посмотреть обновленную «Паўлінку»

Александр Лукашенко посмотрел репетицию спектакля "Паўлінка" с обновленным составом актеров. Фото: Телеграм-канал Пул Первого.

В Купаловском театре прошла репетиция легендарного спектакля «Паўлінка» в обновленном составе. В зрительном зале присутствовал Александр Лукашенко. Как сообщила пресс-служба президента, после он встретился и пообщался с артистами.

«Паўлінка» - культовый спектакль Купаловского, впервые его поставили в театре в 1944 году и с тех пор каждый сентябрь именно этим спектаклем открывался сезон. Исключение составил 2020 год – из театра уволилась большая часть актеров, и вместо открытия сезона Купаловский ушел на простой на несколько месяцев. В труппу набрали новых актеров .

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Новая "Паўлінка". Фото: Телеграм-канал Пул Первого.

После спектакля Александр Лукашенко общается с актерами. Фото: Телеграм-канал Пул Первого.

""Паўлінка" - спектакль, объявленный нематериальной ценностью Беларуси. Фото: официальный сайт Купаловского театра.