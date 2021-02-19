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Первый энергоблок БелАЭС отключат от сети 20 февраля

Это будет плановое отключение
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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На БелАЭС отключат первый энергоблок 20 февраля.

На БелАЭС отключат первый энергоблок 20 февраля.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый энергоблок Белорусской АЭС будет остановлен 20 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Белэнерго».

Отмечается, что отключение будет плановым.

«Первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», – уточнили в «Белэнерго».

Напомним, что атомная станция была торжественно открыта 7 ноября. Через несколько дней на БелАЭС прокомментировали, что выработка электроэнергии приостановлена - понадобилась замена определенного оборудования. Это стало понятно во время испытаний.

19 ноября первый энергоблок включили в сеть.

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Тестирование всех систем и оборудования продлится до 11 декабря (подробности).