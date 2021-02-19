Посмотрите, как выглядят 100 000 доз вакцины от ковида, которые уже летят в Беларусь из Китая

Это сто тысяч доз вакцины от ковида китайского производства, которые Беларусь получает безвозмездно. Фото: предоставлено Посольством Беларуси в КНР.

В Беларусь 19 февраля вылетел самолет из Китая, который везет 100 000 доз вакцины от коронавируса, сообщает Посольство Республики Беларусь в КНР.

Вакцина производства корпорации «Синофарм» поставляется на безвозмездной основе, авиакомпания «Air China» осуществляет доставку также безвозмездно.

-В январе и феврале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайские друзья помогли Беларуси средствами медицинского назначения – всего с апреля 2020 года по январь 2021 года было направлено более 115 тонн различных медицинских изделий для борьбы с коронавирусом, - отметили в посольстве.

СПРАВОЧНО:

Вакцина производства «Синофарм» является первой одобренной в Китае для выхода на рынок государственным фармацевтическим управлением КНР и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией «Синофарм», в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Сербии, Марокко, Венгрии, Пакистане и др.

В январе и феврале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайские друзья помогли Беларуси средствами медицинского назначения – всего с апреля 2020 года по январь 2021 года было направлено более 115 тонн различных медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Австрийские ученые дали весьма оптимистичный прогноз по коронавирусу.